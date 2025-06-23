Видатки загального фонду держбюджету за 5 міс.-2025 зросли на 22,3% к 5 міс.-2024 - Мінфін

Сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень-травень цього року досягла 1 трлн 538,7 млрд грн, що на 280,8 млрд грн, або 22,3% більше проти аналогічного періоду минулого року, повідомило Міністерство фінансів.

"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень - травень 2025 року становили 984,1 млрд грн, або 64% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у травні було витрачено 218,9 млрд грн, або 62%", - зазначило відомство.

В той же час Мінфін в цей раз вперше прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров'я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

Згідно скороченої звітності, витрати загального фонду у травні цього року склали 352,8 млрд грн, що на 41,2 млрд грн, або 13,2% більше за показник травня-2024 та на 22,98 млрд грн, або 6,9% перевищило показник квітня-2025.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 607,3 млрд грн, у тому числі у травні - 132,1 млрд грн, або 39,5% від загального обсягу видатків, витрачених за січень - травень 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 113,3 млрд грн, або на 22,9%, у тому числі у травні - на 26,5 млрд грн, або на 25,1%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг скали за 5 місяців цього року 213,3 млрд грн, у тому числі у травні - 52,9 млрд грн, або 13,9% від загального обсягу видатків, тоді як за 5 місяців минулого року вони дорівнювали 204 млрд грн, у тому числі у травні - 63,7 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, 266,3 млрд грн було спрямовано у січні-травні цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), у тому числі у травні - 53,4 млрд грн, або 17,3% від загального обсягу видатків, що на 29,7 млрд грн або на 12,6% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за січень-травень цього року 204,8 млрд грн, у тому числі у травні - 41,8 млрд грн, або 13,3% від загального обсягу видатків.

Обслуговування державного боргу за 5 місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 136,6 млрд грн, або 8,9% від загального обсягу, в тому числі у травні - 44,1 млрд грн. Це на 34,9 млрд грн, або на 34,4% більше, аніж за 5 місяців минулого року.

Нарешті 73,1 млрд грн, або 4,7% від загального обсягу у січні-травні цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у травні - 19,2 млрд грн. Проти аналогічного періоду минулого року зросли ці витрати зросли на 7,8 млрд грн, або на 11,9%.

Як повідомлялося, доходи державного бюджету України у травні 2025 року склали 274,1 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 204,8 млрд грн, що відповідно на 19,6% та 34,8% більше, ніж у травні 2024 року.

Доходи держбюджету України за 5 місяців цього року склали 1 трлн 536,5 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 1 трлн 61,1 млрд грн, що відповідно на 43,0% та 36,8% більше за відповідні показники 2024 року.

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Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова у п'ятницю на форумі Global Borrowers & Bond Investors Forum повідомила, що за перші 5 місяців року внутрішні доходи держбюджету перевищили план на $1 млрд. За її словами, уряд ставить за мету скоротити дефіцит бюджету з 24% ВВП у 2024 році до 19,4% у 2025-му. Потреба в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік становить $39,3 млрд.

Згідно з прогнозами, у 2025 році зростання ВВП становитиме 2,7%, підтвердила попередній прогноз Зикова.

Як повідомлялося, за 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

В той же час Мінфін вже повідомив про плани збільшити бюджетні витрати цього року на 400 млрд грн на оборонні потреби.