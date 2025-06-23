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АНАЛІТИКА

Україна посіла третє місце на конкурсі НАТО, присвяченому протидії оптоволоконним FPV-дронам

 

Українська компанія DONS посіла третє місце на престижному міжнародному хакатоні NATO Innovation Challenge 2025-II, присвяченому розробці рішень для протидії FPV-дронам з волоконно-оптичним керуванням. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Захід відбувся у столиці Естонії - Таллінні, де зібралися 11 команд з восьми країн, зокрема України, США, Франції, Канади, Данії, Італії, Литви та Польщі.

Переможцями конкурсу стали дві американські компанії - KMB Telematics Inc. (перше місце) та Sentradel (друге місце) та українська команда DONS, яка посіла третю сходинку. Всі команди отримали можливість доопрацювати своє рішення у співпраці з профільними структурами НАТО.

"Участь українських компаній в інноваційних хакатонах НАТО є критично важливою для прискорення розвитку мілтеку, оскільки це дозволяє синхронізувати наші технічні вимоги зі стандартами Альянсу. Через платформу JATEC ми не лише інтегруємо бойовий досвід у масштабовані рішення, але й забезпечуємо сумісність засобів для досягнення домінування на полі бою", - наголосив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Хакатон було організовано Спільним центром НАТО - Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) у співпраці з командуванням НАТО з трансформації (ACT) та Об'єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Журі складалося з представників Міністерства оборони України, Збройних сил України, JATEC та НАТО.

Цьогорічний конкурс став рекордним за кількістю поданих заявок - 162, з яких 42 надійшли від українських команд. Це свідчить про високий рівень інженерної думки та мілтеку в українських розробників навіть в умовах повномасштабної війни.
За матеріалами: mezha.media
 

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