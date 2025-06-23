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АНАЛІТИКА

В Україні над виробництвом перехоплювачів дронів працюють чотири компанії - Зеленський

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що у п'ятницю, 20 червня, під час російської повітряної атаки десятки ворожих дронів були збиті перехоплювачами.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні (розмова з Президентом відбулася 20 червня - ред.) під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює», - розповів Зеленський.

Він сказав, що в Україні над виробництвом перехоплювачів працюють чотири компанії.

«Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. Із чотирьох компаній дві дуже успішно», - зауважив Президент.

Він розповів, що вже є домовленості з іноземними партнерами, які це виробництво готові фінанасувати.

«Ми домовилися з Мерцом, з Німеччиною. Вони будуть фінансувати. Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7 з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали - було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися - він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво», - сказав глава держави.

Він наголосив, що Україна вже законтрактувала на цей рік артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни.

«Я думав, що буде зміна в цифрах, що ми будемо зменшувати артилерійську закупку і будемо збільшувати дрони. На сьогодні, по контрактах, у нас збільшення артилерії і збільшення дронів, тому про економію не йдеться. Така війна», - констатував Зеленський.
 

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