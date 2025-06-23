Україна влітку почне експорт військових технологій і відкриє виробництва в Європі

Україна планує почати експорт власних військових технологій у партнерські країни Європи та не лише. Йдеться про створення ліній виробництва дронів, ракет і, можливо, артилерії за кордоном. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"Ми почали програму Build with Ukraine і влітку підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи й, може, не тільки - в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні", - сказав президент.

За його словами, йдеться виключно про військові технології: "дрони різного типу, ракети та, можливо, артилерію".

"І ми будемо давати відповідні технології та виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Уже є домовленості", - додав він.

Водночас президент наголосив, що жодна з цих технологій не повинна потрапити до рук країни-агресорки: "Зрозуміло, що не можуть технології поступати рускім і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують РФ, ми не працюватимемо. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили".

Зеленський окремо зупинився на країнах, з якими вже є домовленості або позитивні сигнали щодо розгортання оборонного виробництва.

"Данія - номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною, і після останньої моєї зустрічі в Канаді - напевно, з Британією. Є сигнал від Литви - вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором", - уточнив глава держави.

Президент також заявив, що у 2025 році Україна вийшла на рекордні показники у сфері фінансування власного ОПК. "В цьому році ми знайшли в ОПК $43 млрд. Це гроші, які поступають на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК", - сказав Зеленський.

Заступник глави Офісу президента Павло Паліса у квітні сказав, що "поки не буде досягнуто припинення вогню, поки ми не створимо потрібних запасів, які гарантують нам виконання оборонних завдань", Україна навряд чи буде "продавати зброю".