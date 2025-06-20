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Міненерго виступає за подовження мораторію на банкрутство державних шахт
14:57 20.06.2025 |
Міністерство енергетики планує ініціювати продовження мораторію на банкрутство державних вуглевидобувних підприємств до 2027 року.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ із посиланням на трансляцію засідання, яку веде народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Дійсно, плануємо. Це важливе питання", - сказав Галущенко, відповідаючи на питання щодо продовження мораторію на банкрутство державних шахт, строк якого спливає 1 січня 2026 року.
Він зазначив, що пропонуватиметься подовження мораторію ще на рік, до 2027 року.
Як повідомлялося, у січні Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мораторію на банкрутство державних шахт до 1 січня 2026 року. До цього строку підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств, знімаються арешти та заборони відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, а справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств не порушуються.
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