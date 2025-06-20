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АНАЛІТИКА

Міненерго виступає за подовження мораторію на банкрутство державних шахт

 

Міністерство енергетики планує ініціювати продовження мораторію на банкрутство державних вуглевидобувних підприємств до 2027 року.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ із посиланням на трансляцію засідання, яку веде народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Дійсно, плануємо. Це важливе питання", - сказав Галущенко, відповідаючи на питання щодо продовження мораторію на банкрутство державних шахт, строк якого спливає 1 січня 2026 року.

Він зазначив, що пропонуватиметься подовження мораторію ще на рік, до 2027 року.

Як повідомлялося, у січні Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мораторію на банкрутство державних шахт до 1 січня 2026 року. До цього строку підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств, знімаються арешти та заборони відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, а справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств не порушуються.

 

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