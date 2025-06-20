Видатки загального фонду держбюджету в травні становили ₴352,8 мільярда

Видатки загального фонду державного бюджету у травні 2025 року становили 352,8 млрд грн, а загалом за перших п'ять місяців - 1,5 трлн грн, що на 22,3% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Укрінформ.

Зазначається, що видатки на безпеку і оборону за п'ять місяців становили 984,1 млрд грн, або 64% від усіх видатків загального фонду. У травні на оборонні потреби витрачено 218,9 млрд грн.

Найбільшу частку видатків за п'ять місяців - 607,3 млрд грн (39,5%) - спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, у тому числі в травні - 132,1 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ці видатки зросли на 113,3 млрд грн, або на 22,9%.

На оплату товарів і послуг використано 213,3 млрд грн (13,9%), з них значна частина - для підтримки ЗСУ та інших військових формувань, включаючи придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів та спеціального екіпірування.

На соціальне забезпечення витрачено 266,3 млрд грн (17,3%), що на 29,7 млрд грн, або на 12,6% більше, ніж у січні-травні торік. Кошти спрямовувалися на трансферт Пенсійному фонду, соціальний захист дітей і сімей, житлові субсидії та пільги.

Субсидії та трансферти підприємствам становили 204,8 млрд грн (13,3%), переважно на придбання товарів для ЗСУ та забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

На обслуговування державного боргу витрачено 136,6 млрд грн (8,9%), що на 34,9 млрд грн, або 34,4% більше, ніж за п'ять місяців торік, а на трансферти місцевим бюджетам - 73,1 млрд грн (4,7%).