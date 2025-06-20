Зростання української економіки пришвидшилось – ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у травні 2025 року зріс на 1,1% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року, повідомляється у Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Держстат почав оприлюднювати дані про промисловість швидше, що дає нам змогу точніше оцінювати стан української економіки. Нові дані показують, що темпи зростання залишаються низькими, хоча певні позитивні сигнали вже з'являються", - йдеться в результатах дослідження, опублікованих на сайті ІЕД у четвер.

За оцінкою ІЕД, зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості у травні пришвидшилося до 2,4% порівняно з 2024 роком з 1,4% у квітні після зниження у березні. Цей показник підтримувався більш стабільним внутрішнім попитом.

Крім того, у травні компанії стикалися з меншими проблемами щодо доступу до електроенергії. Так, за оцінкою ІЕД, реальна ВДВ в електроенергії зросла на 3% до попереднього року у квітні та 4,8% в травні. Падіння в добувній промисловості сповільнилося до 10,4% (порівняно з 2024 роком) у травні через певне відновлення видобутку газу та зростання добуваннябудівельної сировини.

За даними Держстату, в першому кварталі роздрібний товарообіг зріс на 4,8%. При цьому дані по оптовій торгівлі далі не оприлюднено, але ІЕД припускає, що вона далі дещо скорочувалася через подальший перехід на прямі продажі та менше використання складів через їх обстріли російською армією. Тому зростання реальної ВДВ в торгівлі у квітні та травні оцінюється на рівні 2% до попереднього року, хоча заробітні плати продовжують стрімко зростати.

Реальна ВДВ у сільському господарстві у травні скоротилася на 2,4% до попереднього року, що близько до показників квітня. Це відображає зниження виробництва продукції тваринництва домогосподарствами, яке не було компенсовано невеликим зростанням виробництва підприємств.

В ІЕД вважають, що реальна ВДВ у транспорті скоротилася на 6,4% у травні до попереднього року. Продовжилося уповільнення вантажних перевезень залізницею, а також зберігався вплив припинення транзиту газу, хоча спостерігається зростання в інших підгалузях транспорту.

За 5 міс.-2025 "Укрзалізниця" перевезла до портів 22,2 млн тонн вантажів. Зокрема зернових вантажів було перевезено 12,7 млн тонн, з них 11,4 млн тонн - в експортному сполученні (до портів та західного кордону). Цей показник на 30% менший обсягів січня-травня 2024 року.

"Скорочення залізничних перевезень відображає сезонний тренд у зменшенні продажу зернових в очікуванні нового врожаю", - пояснюють в ІЕД.

Крім того, у травні імпорт електроенергії зріс на 3,6% порівняно з квітнем - до 198 тис. МВт-год. Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини (40%). Експорт електроенергії в травні скоротився на 41% порівняно з квітнем - до 93 тис. МВт*год.

Щодо газу, то в ІЕД застерігають про загрозу його дефіциту, якщо не всі видобувні потужності відновляться після російських обстрілів. Наразі нестача ресурсу обраховується приблизно в EUR1 млрд. На середину травня у підземних сховищах (ПСГ) було накопичено 6,14 млрд куб. м газу.

Як наголошується, травневий рівень заповнюваності ПСГ був найнижчим за останні 11 років. Минулого місяця до ПСГ було спрямовано 11,7 ТВт*год, або понад 1,1 млрд куб м, газу - на 49% більше, ніж у травні минулого року. З них близько 500 млн куб м надійшло з-за кордону, тоді як рік тому такі надходження були близькими до нуля.

"Це вказує на те, що закачування газу українського виробництва до сховищ у травні було не набагато нижчим за минулорічний показник. Середній добовий показник закачування у травні становив 376 ГВт*год, або орієнтовно 36 млн куб м, а за перші 16 днів червня зріс до 463 ГВт*год, або 45 млн куб м", - захначають в ІЕД.