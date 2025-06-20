Фінансові новини
- |
- 20.06.25
- |
- 10:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виробник вапна і будматеріалів Calmit хоче побудувати завод на Закарпатті
09:27 20.06.2025 |
Європейська компанія Calmit GmbH, що спеціалізується на виробництві вапна та будівельних матеріалів, хоче побудувати завод у Закарпатській області. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА й ОВА Мирослав Білецький.
Цю тему обговорювали під час зустрічі з відповідальним представником компанії за впровадження проєкту в Україні Петером Ванішом.
Calmit GmbH має дочірні підприємства по всій Європі, а незабаром ще одне може побудувати у Батівській громаді на Закарпатті.
Білецький зазначив, що представники компанії вже оглянули можливу локацію під завод. Селище розташоване близько до кордону, що відповідає вимогам замовників.
Окрім цього, від нього є можливість приєднатися до широкої й вузької колії та в перспективі налагодити логістику сировини й готової продукції.
За словами місцевої влади, інвестори ще аналізують технічні умови, але вже йдуть переговори із засновниками компанії та її представниками в Україні.
"Найближчі кілька десятиліть будівельна галузь в Україні активно розвиватиметься, тому необхідна продукція буде затребувана на ринку", - наголосив Білецький.
Довідка
Calmit - австрійський виробник вапна й будівельних матеріалів. Продукція компанії, зокрема, це як гашене, так і негашене вапно, що широко використовується в будівництві для різних цілей, таких як приготування штукатурних розчинів, кладки й покращення ґрунту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися
|Суд частково закрив розгляд справи Порошенка щодо санкцій РНБО
|Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців підстав не надано
|Лагард у Києві: Поглиблення торговельних зв'язків може зміцнити нашу спільну стійкість
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна має імпортувати цього року щонайменше 4,6 млрд куб. м газу - глава Міненерго
|Зростання української економіки пришвидшилось – ІЕД
|Середня вартість новобудов Києва у І пів.-2025 знизилась на 1,2% - City One Development
|Виробник вапна і будматеріалів Calmit хоче побудувати завод на Закарпатті
|Надходження податку на доходи фізосіб цьогоріч зросли на 21,8% - податкова
|Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за порушення на торгах активами банків-банкрутів
|Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали майже на 2 долари після того, як США відклали рішення про пряму участь Ірану
Бізнес
|Honda провела перший тест власної багаторазової ракети
|Єврокомісія звинуватила AliExpress у поширенні незаконних товарів
|Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їх роботи – дослідження
|Обсяг ринку людиноподібних роботів може зрости до $1,4-1,7 трлн до 2050 р. - UBS
|Альтман: Meta намагалась переманити працівників OpenAI, пропонуючи бонуси до $100 млн
|В Україні розпочали розроблення власної мовної ШІ-моделі. Її представлять до кінця року
|Техногіганти хочуть 10 років без правил для ШІ в США