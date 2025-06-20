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АНАЛІТИКА

Виробник вапна і будматеріалів Calmit хоче побудувати завод на Закарпатті

09:27 20.06.2025 |

Економіка

 

Європейська компанія Calmit GmbH, що спеціалізується на виробництві вапна та будівельних матеріалів, хоче побудувати завод у Закарпатській області. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА й ОВА Мирослав Білецький.

Цю тему обговорювали під час зустрічі з відповідальним представником компанії за впровадження проєкту в Україні Петером Ванішом.

Calmit GmbH має дочірні підприємства по всій Європі, а незабаром ще одне може побудувати у Батівській громаді на Закарпатті.

Білецький зазначив, що представники компанії вже оглянули можливу локацію під завод. Селище розташоване близько до кордону, що відповідає вимогам замовників.

Окрім цього, від нього є можливість приєднатися до широкої й вузької колії та в перспективі налагодити логістику сировини й готової продукції.

За словами місцевої влади, інвестори ще аналізують технічні умови, але вже йдуть переговори із засновниками компанії та її представниками в Україні.

"Найближчі кілька десятиліть будівельна галузь в Україні активно розвиватиметься, тому необхідна продукція буде затребувана на ринку", - наголосив Білецький.

Довідка

Calmit - австрійський виробник вапна й будівельних матеріалів. Продукція компанії, зокрема, це як гашене, так і негашене вапно, що широко використовується в будівництві для різних цілей, таких як приготування штукатурних розчинів, кладки й покращення ґрунту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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