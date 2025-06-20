Надходження податку на доходи фізосіб цьогоріч зросли на 21,8% - податкова

У січні - травні 2025 року платники сплатили 238,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 21,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що за п'ять місяців 2025 року порівняно з відповідним періодом минулого року сплата податку на доходи фізичних осіб зросла на 21,8% або на майже 42,7 млрд грн. За перші п'ять місяців минулого року було перераховано 196,2 млрд гривень.

За інформацією відомства, лідерами за сплатою ПДФО є Київ - 56,2 млрд грн, Дніпропетровська область - 23,7 млрд грн, Львівська область - 16,2 млрд грн та Київська область - 14,1 млрд грн.