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Надходження податку на доходи фізосіб цьогоріч зросли на 21,8% - податкова
09:23 20.06.2025 |
У січні - травні 2025 року платники сплатили 238,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 21,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що за п'ять місяців 2025 року порівняно з відповідним періодом минулого року сплата податку на доходи фізичних осіб зросла на 21,8% або на майже 42,7 млрд грн. За перші п'ять місяців минулого року було перераховано 196,2 млрд гривень.
За інформацією відомства, лідерами за сплатою ПДФО є Київ - 56,2 млрд грн, Дніпропетровська область - 23,7 млрд грн, Львівська область - 16,2 млрд грн та Київська область - 14,1 млрд грн.
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