Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Надходження податку на доходи фізосіб цьогоріч зросли на 21,8% - податкова

09:23 20.06.2025 |

Економіка

 

У січні - травні 2025 року платники сплатили 238,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 21,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що за п'ять місяців 2025 року порівняно з відповідним періодом минулого року сплата податку на доходи фізичних осіб зросла на 21,8% або на майже 42,7 млрд грн. За перші п'ять місяців минулого року було перераховано 196,2 млрд гривень.

За інформацією відомства, лідерами за сплатою ПДФО є Київ - 56,2 млрд грн, Дніпропетровська область - 23,7 млрд грн, Львівська область - 16,2 млрд грн та Київська область - 14,1 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6854
  0,0561
 0,13
EUR
 1
 47,8590
  0,0438
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3058  0,08 0,19 41,9781  0,08 0,19
EUR 47,6615  0,12 0,26 48,4623  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,01 0,01 41,6500  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес