Україна відкриває шлях до приватних інвестицій в оборонну галузь

Сьогодні, 19 червня 2025 року, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7508, який дозволяє створення спільних оборонних проєктів між державою та приватним бізнесом. Як зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, документ спрямований на активізацію державно-приватного партнерства (ДПП), зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу.

Новий закон дає змогу залучати приватні інвестиції у військово-промисловий сектор, розвивати технологічні потужності країни та модернізувати виробництво. Раніше подібна співпраця була законодавчо неможливою. Окрім оборони, оновлений механізм ДПП відкриває ширші можливості й для участі бізнесу у відбудові зруйнованої інфраструктури, будівництва та розвитку економіки загалом.

Як заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, уряд розраховує, що цей закон дозволить залучити у найближчі роки до $1 млрд інвестицій у конкретні проєкти.

