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АНАЛІТИКА

Лагард у Києві: Україна може стати двигуном зростання Європи, якщо не зупинить реформи

 

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що Україна має потенціал стати двигуном зростання європейського регіону після завершення війни з Росією, якщо не відмовиться від проведення реформ. Про це вона сказала у четвер на IX щорічній дослідницькій конференції НБУ.

"Якщо Україна не зійде з курсу інституційних реформ і продовжить пристосовувати свою економіку до нових можливостей, попри неспокійні обставини, вона може постати як потужний двигун зростання та ключовий внесок у майбутнє регіону", - сказала Лагард.

Вона підкреслила, що поглиблення економічної інтеграції з ЄС є "чітким шляхом до відновлення та тривалого процвітання" для України.

Водночас Лагард попередила, що інтеграція, хоча і збільшує потенційні вигоди, також підвищує ризики, якщо не проводити реформи.

Якщо відбудова України відбуватиметься за планом, країна зможе залучити значні обсяги капіталу упродовж наступного десятиліття. Але без належних гарантій цей капітал ризикує бути неправильно розподіленим, що підірве довгострокову продуктивність замість її зміцнення.

Лагард додала, що переваги інтеграції з ЄС не є ані автоматичними, ані постійними.

"Їхнє збереження залежить від безперервності реформ, але реформи також мають забезпечувати відчутні поліпшення в житті людей і робити це відносно швидко. Якщо люди бачать лише зусилля, а не результат, громадська підтримка подальших реформ може ослабнути, поставивши під загрозу довгострокову конвергенцію [підтягування економіки України до рівня країн ЄС]", - сказала вона.

"Я впевнена, що Україна зможе повністю реалізувати свій економічний потенціал", - підсумувала Лагард.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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