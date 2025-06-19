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Єврокомісія озвучила найближчі плани щодо 210 млрд заморожених активів Росії
16:50 19.06.2025 |
Європейський Союз планує залишати активи Росії на території ЄС у сумі 210 млрд євро замороженими для направлення надзвичайних прибутків від них на користь України, як мінімум, до кінця 2025 року.
Про це повідомив журналістам 19 червня в Брюсселі речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає кореспондентка "Європейської правди".
Речник Єврокомісії наголосив, що 210 млрд євро російських активів в ЄС будуть залишатися замороженими як мінімум до кінця 2025 року, а надзвичайні прибутки від них будуть передаватися для підтримки України.
"Ми знерухомили активи Росії, яких в ЄС 210 мільярдів євро, і ми використовуємо прибутки від цих активів для підтримки України за допомогою кредитів G7 на суму 45 мільярдів євро. Ці гроші йдуть, наприклад, на українську оборонну промисловість та відновлення енергетики", - розповів Ламмерт.
Він нагадав, що "потім ці кредити будуть погашені за рахунок майбутніх потоків надзвичайних надходжень від знерухомлених російських активів".
"Перший платіж у розмірі 3 млрд євро було надіслано Україні в січні (2025. - Ред.), 1 млрд євро - у березні, ще 1 млрд - у квітні, 1 млрд - у травні, і 1 млрд - минулої п'ятниці. Виплати триватимуть протягом цього року", - повідомив речник Єврокомісії.
"ЄС завжди чітко заявляв, що Росія має заплатити за збитки, завдані цією війною. Юридично обґрунтовані та фінансово життєздатні варіанти компенсації збитків, завданих Росією Україні, повинні залишатися на столі переговорів, і ми повинні продовжувати їх обговорювати", - підкреслив Маркус Ламмерт.
Як повідомляла "Європейська правда", заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра розкритикувала нещодавнє рішення про передачу 3 млрд євро російських активів, заморожених у Європі, західним інвесторам.
Варто зазначити, що в ЄС тривалий час ведуть дискусії щодо конфіскації заморожених активів РФ і передачі їх Україні.
Однак великі країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, виступають проти, оскільки побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.
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