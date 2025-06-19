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Лише 152 з 5000 моделей OnlyFans декларують дохід — Данило Гетманцев назвав загальну суму
15:40 19.06.2025 |
Голові податкового комітету Верховної ради Данилу Гетманцеву знов не дають спокою онліфанщиці. За його словами, податки з OnlyFans сплачує лише невелика частина з них.
У дописі в Telegram народний депутат нарікає на недекларування доходу українськими працівниками та працівницями вебкамер. Він наводить неофіційну оцінку, згідно з якою в OnlyFans працюють близько 5 тис. громадян України. Однак декларації подали лише 152 з них, загальною сумою 132,8 млн грн. Данило Гетманцев не уточнює, але вочевидь йдеться про останні декларації цього року. У контексті він згадав й давно назріле питання декриміналізації цього бізнесу.
«Цей розрив - не лише питання податків, а й ризики кримінального переслідування (ст. 301 ККУ). У парламенті вже лежить законопроєкт про декриміналізацію, і я послідовно підтримую його якнайшвидше ухвалення».
В Україні склалася ситуація, коли держава намагається збирати податки з діяльності, яка технічно є незаконною. Зрушення у цьому питанні могли б пришвидшити входження працівників специфічної галузі у легальне фінансове поле. Порівняно непогані доходи дозволяють сплачувати податки, але заважає побоювання щодо переслідування.
На початку травня 2025 року Данило Гетманцев подякував моделям OnlyFans за розуміння та сплату великих податків. Він зауважив, що особисто спілкується з ними та обговорює ці проблеми.
За повідомленням Гетманцева у грудні 2024 року, 350 моделей OnlyFans подали декларації на 305,4 млн грн. Чи йдеться про зменшення декларування, та чим воно може бути спричинене, депутат не пояснив. У вчорашньому пості щодо стану декларування доходів в Україні Гетьманцев відзначив цьогорічне загальне падіння кількості декларацій на 22% - до 363 тис.
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