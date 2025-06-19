Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада відновила обов'язкову статистичну звітність під час війни

14:55 19.06.2025 |

Економіка

 

Верховна Рада підтримала зміни до законодавства, відповідно до яких підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов'язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.

Про це повідомила пресслужба Держстату.

Зазначається, що ці зміни "стали відповіддю на потреби держави, бізнесу та міжнародних партнерів у достовірних і регулярних даних".

Україна понад три роки живе в умовах повномасштабної війни, проте попри виклики, економіка працює, держава розвиває інституційну спроможність, тому потребує точної статистики для ухвалення обґрунтованих рішень, наголосили у відомстві.

Відповідні зміни також одними з євроінтеграційних зобов'язань перед Євростатом.
Що зміниться

Як пояснили у Держстаті, зміни до закону відновлюють:

* регулярне та обов'язкове подання звітності від бізнесу;

* можливість проведення вибіркових обстежень населення щодо умов життя, доходів, зайнятості, сільськогосподарської діяльності тощо;

* статистичне обґрунтування соціальної, економічної та демографічної політики тощо.

Зазначається, що для більшості респондентів де-факто нічого не змінюється. До того ж прийняття звітності не припинялося, а її подання відбувалося на добровільній основі. Зокрема, у III кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6854
  0,0561
 0,13
EUR
 1
 47,8590
  0,0438
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 15:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2216  0,08 0,19 40,4926  1,24 2,97
EUR 47,5390  0,03 0,06 48,2925  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,01 0,01 41,6500  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес