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Рада відновила обов'язкову статистичну звітність під час війни
14:55 19.06.2025 |
Верховна Рада підтримала зміни до законодавства, відповідно до яких підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов'язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.
Про це повідомила пресслужба Держстату.
Зазначається, що ці зміни "стали відповіддю на потреби держави, бізнесу та міжнародних партнерів у достовірних і регулярних даних".
Україна понад три роки живе в умовах повномасштабної війни, проте попри виклики, економіка працює, держава розвиває інституційну спроможність, тому потребує точної статистики для ухвалення обґрунтованих рішень, наголосили у відомстві.
Відповідні зміни також одними з євроінтеграційних зобов'язань перед Євростатом.
Що зміниться
Як пояснили у Держстаті, зміни до закону відновлюють:
* регулярне та обов'язкове подання звітності від бізнесу;
* можливість проведення вибіркових обстежень населення щодо умов життя, доходів, зайнятості, сільськогосподарської діяльності тощо;
* статистичне обґрунтування соціальної, економічної та демографічної політики тощо.
Зазначається, що для більшості респондентів де-факто нічого не змінюється. До того ж прийняття звітності не припинялося, а її подання відбувалося на добровільній основі. Зокрема, у III кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%.
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