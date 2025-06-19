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АНАЛІТИКА

Уряд виділив 237 мільйонів для завершення будівництва фортифікацій у двох областях

13:30 19.06.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів виділив 237,7 млн грн на завершення будівництва фортифікаційних споруд у Харківській та Чернігівській областях.

Про це свідчить розпорядження уряду №581 від 18 червня.

Зокрема, кошти спрямують на заходи, пов'язані із зміцненням обороноздатності держави, для завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Згідно з розпорядженням, Харківській обласній державній адміністрації на це виділено 210,4 млн грн, і Чернігівській обласній державній адміністрації - 27,3 млн грн.

Як повідомлялося, у 2024 році уряд вирішив створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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