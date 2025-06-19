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Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла
Кабінет міністрів України удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла.
"Ветерани й ветеранки, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, тепер зможуть отримати компенсацію за оренду за значно спрощеною процедурою", - йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.
Зокрема, тепер заяви з необхідними документами можна подавати до структурного підрозділ з питань ветеранської політики або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою найманого житлового приміщення; визначено алгоритм передачі документів з ЦНАП до відповідних місцевих органів з питань ветеранської політики та зворотного інформування про результати розгляду.
У відомстві нагадали, що компенсацію можуть отримати Захисники і Захисниці, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та: втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій; мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії; проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км).
Зазначається, що сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла: Київ, Дніпро, Львів, Одеса - 2 прожиткових мінімумів - зараз це 6 056 грн; обласні центри - 1,5 прожиткового мінімуму - 4 542 грн; інші населені пункти - 1 прожитковий мінімум - 3 028 грн.
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