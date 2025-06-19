Експорт деревини в 2025р. зріс на 6%, грошові надходження за нього на 13% - ДМС

Експорт з України деревини та виробів із неї з початку 2025 року склав 1,42 млн тонн і в грошовому вимірі становив $671,8 млн, що на 6% або 81,7 тис. тонн та на 13% і $77,9 більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, повідомила пресслужба Державної митної служби (ДМС).

У відомстві зазначили, що найбільшу частку в експорті займала продукція із сосни (68,6% загального обсягу), лісоматеріали з ялини (19%) і дуба (6,6%).

Водночас з початку 2025 року митні органи виявили порушення більш як на 31,4 млн грн. Спільно з Держлісагенством на початку травня 2025 року було викрито цілу схему незаконного експорту 2,9 тис. куб. м лісоматеріалів на 13,6 млн грн. У всіх 98 випадках для експорту лісоматеріалів суб'єкти господарювання одного з регіонів країни подавали митним органам сертифікати про походження лісоматеріалів, видані на інші партії товарів. За всіма випадками щодо підприємців складені протоколи про порушення митних правил, розповіли в ДМС.

Для системного усунення передумов вчинення подібних правопорушень Держмитслужба спільно з Міндовкілля та Держлісагенством готують пропозиції для змін законодавства, які передбачатимуть надання митним органам в автоматичному режимі інформації, яка подається експортерами для отримання сертифікатів.

В ДМС додали, що з початку повномасштабного вторгнення на потреби оборонців України були передані конфісковані лісоматеріали на суму 14,2 млн грн.