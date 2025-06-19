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Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища «Добра» - Єрмак

 

Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра", що може стати першим проєктом у межах співпраці зі США, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Це може стати першим проєктом у межах співпраці зі США. Радий бачити, що процес іде та результати наших зустрічей у Вашингтоні тиждень тому перетворюються на конкретні дії", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

Окрім того, керівник ОП і перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко не полях саміту G7 обговорили співпрацю з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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