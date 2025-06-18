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АНАЛІТИКА

На реалізацію програми трансформації вугільних регіонів планується спрямувати ₴30 мільярдів - Мінрозвитку

17:59 18.06.2025 |

Економіка

 

Орієнтовний обсяг фінансування, який буде спрямований на реалізацію заходів у межах Програми справедливої трансформації вугільних регіонів України, становить ₴30 мільярдів.

Про це в коментарі Укрінформу заявив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

«Програма, яку сьогодні ухвалив уряд, розрахована до 2030 року. Вона передбачає досить серйозне фінансування - орієнтовно це ₴30 мільярдів. Це будуть кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, в тому числі міжнародна технічна допомога», - зазначив Рябикін.

Він зауважив, що наразі стартує один з етапів програми - Power4JustTransition, який охопить 38 нових громад. Разом із двома пілотними у ній братимуть участь 40 громад у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Вінницькій та інших областях. Загалом очікується, що програма охопить близько 2,2 мільйона жителів зазначених регіонів.

«Важливо, що наші німецькі партнери з GIZ пристали на наші пропозиції і включили до участі у програмі не тільки громади з регіонів, де видобувають вугілля, а й ті, де є теплова генерація з використанням викопного палива. Тому до областей, де ведеться видобуток, додалися громади з, наприклад, Івано-Франківської, Харківської, Київської областей», - наголосив заступник міністра.

За його словами, програма базуватиметься на сучасних управлінських підходах, які передбачають поступові та синхоронізовані зміни, без "жодних шокових реформ".

"Це означає, що буде повна відкритість процесів і доступ громадян до інформації. Влада, громада і бізнес будуть працювати як єдине ціле", - додав Рябикін.
 

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