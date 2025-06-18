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Кабмін спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту/імпорту окремих товарів
15:57 18.06.2025 |
Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Національним банком (НБУ), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Незмінним пріоритетом уряду є ініційована президентом Володимиром Зеленським комплексна програма "Зроблено в Україні". Перебуваємо в постійній комунікації з бізнесом, реагуємо на пропозиції підприємців, постійно покращуємо бізнес-середовище, зокрема, через дерегуляцію та цифровізацію. Сьогодні за підсумками останніх зустрічей з представниками бізнесу ухвалюємо два важливих рішення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.
Зокрема, перше рішення - створення опцію для замовників будівництва подавати документи на початок будівельних робіт та на готовність об'єкта до експлуатації не лише через вебпортал "Дія", а й через мобільний застосунок.
"Друге рішення, яке ухвалюємо сьогодні для бізнесу, - це спрощення процедури отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Нацбанком. Зокрема, скасовуємо вимоги щодо термінів подання до Мінекономіки відповідної заяви", - додав він.
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