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Майже 90% ГО в Україні знову проігнорували фінансову звітність
15:46 18.06.2025 |
За даними Державної служби статистики, 92 189 громадських організацій та 23 382 благодійні фонди не подали річної фінансової звітності за 2024 рік.
Про це повідомляє Опендатабот.
Зазначається, що це становить 89% від зареєстрованих ГО та 77% від усіх благодійних організацій.
За останній рік кількість громадських організацій, які проігнорували подання звіту, зросла на 2225, хоча у 2021-2023 роках тенденція була до зменшення. У 2021 році не прозвітували навіть більше - 97% ГО та 94% БФ. Це свідчить про те, що проблема існувала ще до повномасштабної війни.
Найвищі показники ухилення від звітності - у регіонах, де тривають бойові дії або є тимчасова окупація. Але серед мирних регіонів найбільше не відзвітували організації на Київщині (90,5% ГО) та в Чернівецькій області (80% БФ).
Водночас п'ять найприбутковіших ГО за 2024 рік задекларували понад 1,7 мільярда грн кожна. Лідером стала організація "Україна непереможна - 2023" з доходом у 6,1 мільярда. Серед благодійних фондів найбільші доходи задекларував фонд "Повернись живим" - 4,9 мільярда.
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