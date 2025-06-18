Майже 90% ГО в Україні знову проігнорували фінансову звітність

За даними Державної служби статистики, 92 189 громадських організацій та 23 382 благодійні фонди не подали річної фінансової звітності за 2024 рік.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що це становить 89% від зареєстрованих ГО та 77% від усіх благодійних організацій.

За останній рік кількість громадських організацій, які проігнорували подання звіту, зросла на 2225, хоча у 2021-2023 роках тенденція була до зменшення. У 2021 році не прозвітували навіть більше - 97% ГО та 94% БФ. Це свідчить про те, що проблема існувала ще до повномасштабної війни.

Найвищі показники ухилення від звітності - у регіонах, де тривають бойові дії або є тимчасова окупація. Але серед мирних регіонів найбільше не відзвітували організації на Київщині (90,5% ГО) та в Чернівецькій області (80% БФ).

Водночас п'ять найприбутковіших ГО за 2024 рік задекларували понад 1,7 мільярда грн кожна. Лідером стала організація "Україна непереможна - 2023" з доходом у 6,1 мільярда. Серед благодійних фондів найбільші доходи задекларував фонд "Повернись живим" - 4,9 мільярда.