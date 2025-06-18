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АНАЛІТИКА

За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії, понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами

14:21 18.06.2025 |

Економіка

 

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зазначається, що це на 1,3 тисячі більше, ніж торік - а сумарно вони задекларували 254 млрд грн.

За словами Гетмацева, загалом громадяни задекларували 474 млрд грн доходів - на 93,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Водночас кількість декларантів зменшилась до 363 тис. - це -22%.

"Ймовірно, частина просто змінила країну проживання - і більше не фігурує в українській статистиці", - зазначив голова комітету.

За матеріалами: Економічна правда
 

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