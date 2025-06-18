Від початку року відшкодування ПДВ зросло майже на чверть

За підсумками січня - травня 2025 року платникам податків відшкодовано 70,9 млрд гривень податку на додану вартість, що на 23,8%, або на 13,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що порівняно з 2023 роком показник зріс на 15% (+9,3 млрд грн).

Зокрема, протягом травня цього року платникам відшкодовано 15,5 млрд гривень. Це на 22,3% (+2,8 млрд грн) більше, ніж у травні 2024 року.

Найбільш суттєве зростання спостерігається у порівнянні з травнем 2023 року - показник збільшився на 55,9%, що становить додаткові 5,6 млрд грн.