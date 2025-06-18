Зеленський на G7: Важливо мати $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів G7 співпрацювати зі США, щоб встановити суворі обмеження на ціну російської нафти, а також наголосив на важливості $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України.

"Вкрай важливо мати 40 мільярдів доларів щорічної бюджетної підтримки для України, щоб забезпечити нашу стійкість і здатність нашої країни продовжувати боротьбу. Це має бути спільне рішення лідерів G7, включаючи США", - заявив Зеленський під час свого виступу на спецзасіданні лідерів G7 у Канаді.

Президент також закликав лідерів співпрацювати зі США, щоб встановити суворі обмеження на ціну російської нафти, а також продовжувати закликати президента США Дональда Трампа використовувати свій вплив, щоб змусити Путіна припинити цю війну.

"Саме США і президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатичних відносин, негайні зустрічі та переговори. Але Росія блокувала всі зусилля", - наголосив Зеленський.

"Ця війна триває через Росію. З самого початку це була невиправдана і злочинна агресія. Ми не повинні про це забувати. Ми повинні продовжувати тиснути в усіх напрямках - дипломатичному, економічному, військовому - щоб нарешті встановити мир", - резюмував президент.