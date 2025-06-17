ЕКА за травень підтримало 1,14 млрд грн експорту українських компаній

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) за травень 2025 року підтримало 1,14 млрд грн експорту, застрахувавши вісім кредитів на суму 68,4 млн грн, виданих українськими банками підприємцям для виконання експортних контрактів.

Як повідомляється на сайті ЕКА, найбільшими партнерами ЕКА серед банків у цей період стали: Укргазбанк (24 млн грн), одразу за ним - Ощадбанк (23,95 млн грн), який водночас став лідером за підтриманим експортом (1 млрд грн).

Послугами ЕКА у травні найбільше користувалися експортери Львівщини (1 млрд грн майбутньої експортної виручки), Запоріжжя (29,3 млн грн), Рівненщини (23,6 млн грн) та Волині (23 млн грн).

Найбільші контракти за цей період укладено на поставку українських товарів до Польщі, Чехії та Словаччини, а найбільші обсяги експортованих товарів належать до товарних груп "алкогольні та безалкогольні напої" та "борошно".

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) - державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також інвестиційні кредити від воєнних ризиків.