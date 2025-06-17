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Зростання доходів українців різко уповільнилося
17:31 17.06.2025 |
Номінальні доходи населення зростають передусім завдяки підвищенню зарплат в приватному секторі та зниженню безробіття. Проте в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) зростання уповільнилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.
Як зазначили в НБУ, в I кварталі 2025 року середньомісячна зарплата зросла на 24% в річному вимірі. Тривало зниження безробіття, яке, за оцінками НБУ, наблизилося до 11% - найнижчого показника від початку повномасштабної війни.
"Однак зарплати в бюджетних установах зростають значно повільніше, ніж у приватному секторі, пригнічуючи загальний рівень зростання зарплат. Приріст реальних зарплат значно стримувався прискоренням інфляції до двознакових темпів", - йдеться у звіті.
За даними НБУ, основні фактори зростання доходів населення зберігають свою дію. Економіка продовжує зростати, як і активність підприємств. Конкуренція за працівників залишається жорсткою, що спонукає бізнес підвищувати зарплати.
"Щоправда, підтримувати високі темпи зростання зарплат підприємствам стає дедалі складніше", - пишуть аналітики центробанку. Крім того, безробіття наближається до довоєнного" рівня, а поповнення робочої сили шляхом повернення мігрантів поки не відбувається. Тож вплив зростання зайнятості на доходи поволі вичерпується.
"Компенсатором стане очікуване сповільнення інфляції, що підтримає показники зростання доходів у реальному вимірі", - додали НБУ.
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