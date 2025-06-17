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В Україні розробили новий РЕБ-комплекс для боротьби з дронами типу Mavic
Учасники кластеру Brave1 розробили новий комплекс радіоелектронної боротьби Algiz AM, який протидіє ворожим дронам типу Mavic, широко поширеним на полі бою.
Як повідомляє Brave1, система має дистанційне керування, що дозволяє операторам працювати з укриття. Ключовою особливістю Algiz AM є можливість змінювати напрям випромінювання на 360°.
Комплекс вже продемонстрував свою ефективність на передовій і використовується підрозділами Сил оборони України. Завдяки мобільній платформі Algiz AM забезпечує швидке розгортання та маневреність у польових умовах.
Brave1 відзвітував, що допоміг налагодити взаємодію виробників із військовими, що дало змогу вдосконалити технологію відповідно до потреб фронту.
Раніше ця українська компанія вже розробила комплекси ALGIZ-1T, ALGIZ-1X та ALGIZ-1XM для боротьби з FPV-дронами, які створюють перешкоди в найпоширеніших діапазонах частот каналів управління безпілотників.
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