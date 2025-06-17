Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ не бачить ризиків у збільшенні обсягів кредитування держави банками

14:31 17.06.2025 |

Економіка

 

Національний банк України не бачить ризиків у збільшенні обсягів кредитування держави банками.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова 17 червня під час пресбрифінгу, відповідаючи на питання журналіста ЕП.

"Ми зараз не бачимо ризиків ані для фінансової стабільності, ані для ліквідності окремих банків, тобто негативного впливу поки що не бачимо", - сказала Рожкова.

За її словами, переважна частина коштів, які залучає уряд для фінансування оборони, повертається в банківський сектор у вигляді виплат військовим і таким чином "не висушує" ліквідність банківського сектору.

Рожкова також зазначила, що в структурі банківських балансів частка вкладень в ОВДП знаходиться на трохи вищому рівні, ніж в довоєнний період. "Це десь близько 26-27% в структурі банківських балансів. До війни це було трошки більше 20%", - пояснила вона.

"Тобто наразі, попри значні обсяги фінансування дефіциту бюджету через купівлю ОВДП, структура балансів виглядає прийнятною з усіх економічних точок зору, економічних теорій і підходів. Саме тому, що ця ліквідність повертається в сектор, далі вона працює", - зазначила Рожкова.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5255
  0,0051
 0,01
EUR
 1
 48,0159
  0,0516
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2152  0,18 0,43 41,7096  0,04 0,10
EUR 47,6852  0,23 0,49 48,4192  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,07 0,16 41,5100  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес