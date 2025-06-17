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НБУ не бачить ризиків у збільшенні обсягів кредитування держави банками
14:31 17.06.2025 |
Національний банк України не бачить ризиків у збільшенні обсягів кредитування держави банками.
Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова 17 червня під час пресбрифінгу, відповідаючи на питання журналіста ЕП.
"Ми зараз не бачимо ризиків ані для фінансової стабільності, ані для ліквідності окремих банків, тобто негативного впливу поки що не бачимо", - сказала Рожкова.
За її словами, переважна частина коштів, які залучає уряд для фінансування оборони, повертається в банківський сектор у вигляді виплат військовим і таким чином "не висушує" ліквідність банківського сектору.
Рожкова також зазначила, що в структурі банківських балансів частка вкладень в ОВДП знаходиться на трохи вищому рівні, ніж в довоєнний період. "Це десь близько 26-27% в структурі банківських балансів. До війни це було трошки більше 20%", - пояснила вона.
"Тобто наразі, попри значні обсяги фінансування дефіциту бюджету через купівлю ОВДП, структура балансів виглядає прийнятною з усіх економічних точок зору, економічних теорій і підходів. Саме тому, що ця ліквідність повертається в сектор, далі вона працює", - зазначила Рожкова.
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