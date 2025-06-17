Фінансові новини
- |
- 17.06.25
- |
- 00:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середній вік авто в Україні – 16 років, імпорт омолоджує автопарк
17:45 16.06.2025 |
Станом на середину 2025 року середній вік легкових авто, що змінюють власника в Україні, становить близько 16 років. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.
Вживані авто, що ввозяться з-за кордону, в середньому майже вдвічі молодші - 9,6 року. Така динаміка зберігається і в інших сегментах авторинку.
Середній вік вантажівок у внутрішньому обігу - 18,5-19 років. Серед імпортованих вживаних - 7,9 року.
Серед автобусів всередині країни перепродаються переважно моделі віком понад 20 років. Натомість вживані імпортовані - в середньому 13-14 років.
На формування вікового складу імпорту впливають правила: акциз на автобуси та вантажівки суттєво зростає, якщо вік перевищує 5 або 8 років. Також обов'язковим залишається екологічний стандарт не нижче за "Євро-5".
Мотоцикли - виняток із загальної тенденції. Середній вік імпортованих уживаних мотоциклів становить 14 років, тоді як на внутрішньому ринку - 11,5 року. Це пов'язано зі структурою попиту: близько половини мотоциклів ввозяться новими, а частка вживаних - лише 10%. Часто імпортують культові чи потужні моделі, як-от Honda CB, Kawasaki NINJA, Yamaha YZF тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз планує заборонити нові контракти на постачання російського газу - FT
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Якби Росія була в G7 - не було б війни в Україні
|Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР
|У прикордонслужбі відмовилися надати дані про перетин Портновим кордону України
|Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет Ради підтримав законопроєкт про реєстр військовослужбовців – Черногоренко
|Нафта посилила падіння, Brent подешевшала до $70,9 за барель
|Середній вік авто в Україні – 16 років, імпорт омолоджує автопарк
|«Національний кешбек»: Українці за квітень отримали 445 мільйонів
|Бензин подорожчав на гривню після стрибка світових цін на нафту
|Україна першою в Європі ухвалила національний стандарт для екоіндустріальних парків
|Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна
Бізнес
|Ryanair штрафуватиме пасажирів на 500 євро і більше за неадекватну поведінку
|Китай захоплює ринок субкомпактних авто
|Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг
|Макрон прагне налагодити у Франції виробництво передових чипів
|HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16