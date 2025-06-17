Середній вік авто в Україні – 16 років, імпорт омолоджує автопарк

Станом на середину 2025 року середній вік легкових авто, що змінюють власника в Україні, становить близько 16 років. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Вживані авто, що ввозяться з-за кордону, в середньому майже вдвічі молодші - 9,6 року. Така динаміка зберігається і в інших сегментах авторинку.

Середній вік вантажівок у внутрішньому обігу - 18,5-19 років. Серед імпортованих вживаних - 7,9 року.

Серед автобусів всередині країни перепродаються переважно моделі віком понад 20 років. Натомість вживані імпортовані - в середньому 13-14 років.

На формування вікового складу імпорту впливають правила: акциз на автобуси та вантажівки суттєво зростає, якщо вік перевищує 5 або 8 років. Також обов'язковим залишається екологічний стандарт не нижче за "Євро-5".

Мотоцикли - виняток із загальної тенденції. Середній вік імпортованих уживаних мотоциклів становить 14 років, тоді як на внутрішньому ринку - 11,5 року. Це пов'язано зі структурою попиту: близько половини мотоциклів ввозяться новими, а частка вживаних - лише 10%. Часто імпортують культові чи потужні моделі, як-от Honda CB, Kawasaki NINJA, Yamaha YZF тощо.