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«Національний кешбек»: Українці за квітень отримали 445 мільйонів
17:37 16.06.2025 |
У квітні цього року понад 3,4 млн українців отримали 445 млн грн за програмою "Національний кешбек". Кошти отримали ті, хто накопичив понад 2 грн кешбеку та активував відповідну картку для виплат у застосунку "Дія".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Як зазначається, від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави:
* за вересень - 37,2 млн грн
* за жовтень - 119,2 млн грн
* за листопад - 232 млн грн
* за грудень і січень - 714 млн грн
* за лютий - 384 млн грн
* за березень - 443 млн грн
* за квітень - 445 млн грн
Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на Збройні Сили України.
Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек".
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