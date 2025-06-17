Україна першою в Європі ухвалила національний стандарт для екоіндустріальних парків

Україна стала першою країною в Європі та другою у світі, яка на державному рівні ухвалила національний стандарт для екоіндустріальних парків. Про це повідомило Міністерство економіки.

Документ закріплює чіткі критерії сталості та систему оцінювання для компаній-управителів індустріальних парків.

"Статус екоіндустріального парку - це індикатор для міжнародних інвесторів, що даний парк відповідає усталеним європейським стандартам, як і вироблена в ньому продукція", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Національний стандарт встановлює систему оцінювання за рейтинговою шкалою: "золотий", "срібний" або "бронзовий" рівень відповідності. Оцінюється ефективність управління, сталість процесів і вплив на довкілля.

Стандарт набирає чинності 1 вересня 2025 року, проте його положення вже зараз можуть використовувати ініціатори створення та компанії-управителі індустріальних парків. Рішення про затвердження стандарту ухвалено наказом ДП "УкрНДНЦ" №95 від 5 червня 2025 року.

Як зазначили в Мінекономіки, наступним етапом впровадження екоіндустріальних парків в Україні стане ухвалення законопроєкту №12117. Метою документа є усунення надмірних регуляторних бар'єрів і поліпшення умов функціонування індустріальних парків в Україні.

Довідка

Екоіндустріальний парк - це індустріальний кластер, де підприємства обмінюються ресурсами, енергією й відходами. Їхній розвиток є частиною стратегічної трансформації економіки України у межах плану Ukraine Facility. Це містить у собі декарбонізацію, зростання доданої вартості, ефективне використання ресурсів і підвищення конкурентоспроможності української промисловості.