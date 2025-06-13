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Оренда квартир в Україні зростає повільно
14:27 13.06.2025 |
Західні області України залишаються найдорожчими регіонами. Оренда житла в Україні подорожчала з початку року менше загальної інфляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в травні 2025 року склала 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 3,9%. При цьому загальна інфляція досягла 5,6%.
За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область - 11 956 гривень, де ціни зросли на 1,6%.
Львівська область на другому місці. Вартість оренди зросла на 4,7% до 10 833 гривень.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 4,0% до 10 289 гривень.
У Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.
Вартість оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України.
Найнижчі ціни в Харківській (3 942 гривні), Запорізькій (3 684 гривні) і Херсонській (3 243 гривні) областях.
Ціни на житло
За даними Держстату, ціни на квартири зросли на 11,2% у першому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним кварталом минулого року.
Нагадаємо, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.
За 2023 рік середня плата зросла на 15,9% до 6 605 гривень.
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальної інфляції в 12,0%.
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