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Brave1 спростить процедуру приєднання до кластера для сталих компаній
11:57 13.06.2025 |
Кластер оборонних технологій Brave1 спростив процедуру долучення для компаній та виробників, які не потребують грантового супроводу.
Про це пресслужба установи повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Запустили нову ініціативу Brave1 Club - спрощену процедуру долучення до нашої екосистеми для сталих компаній та виробників, які не потребують грантів», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що це рішення допоможе консолідувати лідерів ринку із налагодженим R&D або виробництвом для подальшої ефективної координації напряму розвитку інновацій та створення можливості для технологічного прориву.
За інформацією Brave1, вже є понад 100 охочих приєднатися до команди кластера, серед них - виробник ударних БПЛА «Перун», виробник дронів-перехоплювачів "Вінницькі бджоли" та виробник лазерних бойових тренажерів Skiftech.
Нові учасники кластера зможуть скористатися повним спектром послуг Brave1, за винятком грантів, зокрема, брати участь у полігонних та бойових випробуваннях зразків технологій, мати прямий зв'язок із бойовими підрозділами. Крім того, їм буде надана можливість виставляти товари на Brave1 Market, залучати інвестиції та підтримку для створення спільних підприємств з іноземними виробниками.
Зазначається, що процедура максимально проста й не вимагає заповнення паперів - достатньо подати заявку на сайті Brave1.
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