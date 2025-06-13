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В Україні анонсували нову систему зв'язку для наземних роботів
Українська компанія Bravo Dynamics презентувала нову mesh-систему зв'язку Phantom 3.0, призначену для наземних роботизованих платформ. Про це пише Defense Express. Головна особливість цього рішення - можливість забезпечення стабільного зв'язку без використання повітряних ретрансляторів, що робить систему менш вразливою до радіоелектронної боротьби.
На відміну від традиційних підходів, Phantom 3.0 використовує мережу наземних вузлів, які підтримують обмін даними з роботизованими платформами навіть у складних умовах. Це рішення розроблялося з урахуванням специфіки наземної техніки, тоді як більшість існуючих технологій першочергово орієнтовані на безпілотні літальні апарати.
Система Phantom 3.0, яка буде готова до кінця року, передбачає до п'яти вузлів у групі, адаптивний механізм частотного перестрибування (FHSS) та стійкість до природних завад. Вона зможе передавати дані на відстань до 80 км у частотному діапазоні від 150 МГц до 1.6 ГГц.
Bravo Dynamics вже уклала угоду з Dwarf Engineers та підписала меморандуми з CB Vepryk і Roboneers. Попередні версії Phantom пройшли успішні випробування влітку 2024 року, а вже восени відбулося перше комерційне постачання на суму $25 000. Зараз компанія працює над Phantom 2.0, яка підтримуватиме до трьох пристроїв і буде готова до кінця літа.
Експерти вважають, що ця технологія має великий потенціал, адже якісний зв'язок для роботизованих платформ на полі бою залишається критичною потребою. Успішна реалізація проєкту може суттєво змінити підхід до роботизованих рішень у сучасних конфліктах.
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