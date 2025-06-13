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«Дія» надсилатиме підприємцям персоналізовані повідомлення про держпрограми і гранти
10:39 13.06.2025 |
Невдовзі підприємці отримуватимуть у застосунку "Дія" push-сповіщення про програми підтримки, гранти та пільгові кредити, які найбільше підходитимуть їх бізнесу.
Рекомендації надходитимуть з Маркетплейсу фінансових можливостей на порталі "Дія.Бізнес" і допоможуть підприємцям не пропускати можливості для розвитку за підтримки держави, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Уявіть, ви власник квіткового магазину. На Маркетплейсі фінансових можливостей зʼявляється програма, яка зможе посилити ваш бізнес. "Дія" надсилає сповіщення з посиланням на програму. Клікнули і перейшли на портал "Дія.Бізнес", щоб дізнатися всі деталі та подати заявку", - пояснили принцип роботи нового сервісу у Мінцифри.
Електронна система підтримки підприємництва з персоналізованими рекомендаціями для малого та середнього бізнесу розробляється у межах проєкту Good Governance Fund "Ревіталізація бізнесу для сталого зростання", який фінансується UK International Development від уряду Великої Британії.
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