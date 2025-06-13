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АНАЛІТИКА

У МВФ сказали, чого очікують від бюджетної декларації України на 2026-28 роки

23:59 12.06.2025 |

Економіка

 

Нова бюджетна декларація, яку готує уряд України, має стати основою для фіскальної політики країни, а також базою для обговорення важливих напрямів, у тому числі щодо відновлення країни, оборонних питань та соціальної політики.

Таку оцінку висловила у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу в четвер у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«На нашу думку, бюджетна декларація на 2026-2028 роки має забезпечити стратегічну основу для фіскальної політики протягом цього періоду часу», - зауважила представниця МВФ.

Козак також підкреслила, що декларація «допоможе зосередити дебати на ключових пріоритетах витрат, включно з відновленням, реконструкцією, обороною та соціальніими витратами».

Крім того, документ має стати основою для обговорення бюджету на 2026 рік, «який, звісно, також є важливою віхою для України.
 

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