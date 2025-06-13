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АНАЛІТИКА

МВФ прийме рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями

23:52 12.06.2025 |

Економіка

 

Виконавча рада МВФ планує впродовж найближчих тижнів провести засідання щодо восьмого перегляду програми EFF для України та прийняти рішення щодо виділення наступного траншу в розмірі близько $500 млн.

Про це повідомила у вівторок у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу під час пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Засідання Ради заплановано на найближчі тижні», - зазначила представниця Фонду.

Вона пообіцяла, що як тільки конкретна дата буде визначена, МВФ офіційно повідомить про це.

Козак підтвердила, що в разі позитивного рішення Виконавчої ради Україна отримає наступний транш у розмірі близько $500 млн. Таким чином, разом із попередніми траншами загальна сума виплат за програмою розширеного фінансування (EFF) для України сягне $10,6 млрд.

«Я також можу додати, що економіка України залишається стійкою, показники в рамках EFF залишаються високими, попри дуже складні обставини. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі, й прогрес у структурному порядку денному в Україні продовжується», - зауважила Козак.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня місія МВФ досягла угоди з урядом України на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Перегляд дозволяє прийняти рішення щодо виділення наступного траншу для країни, однак це є предметом затвердження Виконавчою радою Фонду.

Поточна програма EFF, яка дозволяє Україні отримати до $15,5 мільярда кредитних коштів за чотири роки, була затверджена наприкінці березня 2023 року. Угода між МВФ і Україною допомагає закріпити політику, яка підтримує фіскальну, зовнішню та макрофінансову стабільність у час надзвичайно високої невизначеності. Крім того, EFF має на меті підтримку економічного відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій з метою сприяння довгостроковому зростанню в контексті реконструкції та шляху України до Євросоюзу.
 

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