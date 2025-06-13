МВФ прийме рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями

Виконавча рада МВФ планує впродовж найближчих тижнів провести засідання щодо восьмого перегляду програми EFF для України та прийняти рішення щодо виділення наступного траншу в розмірі близько $500 млн.

Про це повідомила у вівторок у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу під час пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Засідання Ради заплановано на найближчі тижні», - зазначила представниця Фонду.

Вона пообіцяла, що як тільки конкретна дата буде визначена, МВФ офіційно повідомить про це.

Козак підтвердила, що в разі позитивного рішення Виконавчої ради Україна отримає наступний транш у розмірі близько $500 млн. Таким чином, разом із попередніми траншами загальна сума виплат за програмою розширеного фінансування (EFF) для України сягне $10,6 млрд.

«Я також можу додати, що економіка України залишається стійкою, показники в рамках EFF залишаються високими, попри дуже складні обставини. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі, й прогрес у структурному порядку денному в Україні продовжується», - зауважила Козак.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня місія МВФ досягла угоди з урядом України на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Перегляд дозволяє прийняти рішення щодо виділення наступного траншу для країни, однак це є предметом затвердження Виконавчою радою Фонду.

Поточна програма EFF, яка дозволяє Україні отримати до $15,5 мільярда кредитних коштів за чотири роки, була затверджена наприкінці березня 2023 року. Угода між МВФ і Україною допомагає закріпити політику, яка підтримує фіскальну, зовнішню та макрофінансову стабільність у час надзвичайно високої невизначеності. Крім того, EFF має на меті підтримку економічного відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій з метою сприяння довгостроковому зростанню в контексті реконструкції та шляху України до Євросоюзу.