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АНАЛІТИКА

Спецпенсіонери відсудили у Пенсійного фонду 35 мільярдів підвищених пенсій, – Гетманцев

 

Пенсійний фонд у 2025 році вимушено виплатить 35 мільярдів отримувачам спецпенсій за рішеннями судів.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Ми кажемо, що у нас недосконала пенсійна система, що в нас низькі пенсії, що нема грошей в бюджеті аби ці пенсії якось підвищувати - це правда. Але для "обраних" в спеціальних законах робиться виключення. Для розуміння: 35 млрд гривень у видатках Пенсійного фонду цього року - це гроші на виплату за рішеннями судів такого роду пенсіонерам. Певним привілейованим кастам суспільства", - написав Гетманцев.

За його словами, в основі побудови справедливої пенсійної системи має бути скасування спеціальних пенсій разом із детінізацією зарплат і запровадження накопичувальної пенсійної системи

"Це взаємопов'язані питання, які всі потрібно вирішувати. Складні, які точно будуть зустрічати опір системи, ми вже зараз бачимо це на прикладі законопроекту про скасування спецпенсій прокурорів", - додав Гетманцев.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури". Коли Рада розгляне законопроєкт у другому читанні невідомо, оскільки Комітет з питань соціальної політики поки що відмовляється його схвалити.

Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

* ️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;

* ️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

* ️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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