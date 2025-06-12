Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 00:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий банк буде інакше рахувати бідність — в Україні бідняками вважатимуться майже 9 мільйонів громадян
23:01 11.06.2025 |
Світовий банк вніс зміни в методику підрахунку кількості населення, що перебуває за межею бідності. В Україні, яку Світовий банк відніс до країн з доходами, вищими за середні, межею бідності вважається зарплата в розмірі 8,30 доларів на день.
Про це повідомляється в блозі Світового банку.
Відтепер для країн з низьким рівнем доходів межа бідності становить 3 долари на день замість 2,15 долара. Для країн з доходами, нижчими за середні, бідною вважається людина, що в день витрачає до 4,20 доларів замість 3,65 долара в попередній методиці. Для країн з доходами, вищими за середні, межа бідності тепер - 8,30 доларів на день, а не 6,85 долара.
Це підвищення пов'язане з глобальною інфляцією та зміною купівельної спроможності американського долара, у якому Світовий банк обліковує статистичні дані.
Україну Світовий банк ще в липні 2024 року зарахував до країн з доходами, вищими за середні, а тому межа бідності для розрахунків щодо України становить 8,30 доларів на день. Якщо перевести в гривні, то йдеться про 345,28 гривні на день або 10 358,4 гривні на місяць.
Наразі середній розмір місячної пенсії від Пенсійного фонду в Україні становить 5789,05 гривень, а середня зарплата - 23 460 гривень. Тож середньостатистичний український пенсіонер живе за межею бідності, відповідно до класифікації Світового банку.
За даними системи Опендатабот, 3,9% українських пенсіонерів отримують пенсію в розмірі 2001-3000 гривень, 32,3% - в розмірі 3001-4000 гривень, 20,4% - в розмірі 4001-5000 гривень, 28,9% - в розмірі 5001-10 000 гривень, 14,5% - понад 10 000 гривень.
Загалом в Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів. Отож, щонайменше 8,8 мільйона пенсіонерів живуть за межею бідності.
У 2024 році Світовий банк підрахував, що в Україні близько третини населення - 29% або 9 мільйонів громадян - живуть у бідності. Порівняно з 2020 роком ця цифра зросла на 1,8 мільйона громадян.
В Європі схожий показник має Косово (25%). Україна має більший показник бідності, аніж, наприклад, Гватемала, Марокко, Бангладеш, Індія, Шрі-Ланка, Узбекистан та Киргизія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ритейлер електроніки Yabluka планує придбати мережу Citrus - ЗМІ
|Світовий банк буде інакше рахувати бідність — в Україні бідняками вважатимуться майже 9 мільйонів громадян
|Україна та Євросоюз спільно розвиватимуть проєкт «єЧерга»
|Уряд спростив закупівлі безпілотників та РЕБів в українських виробників
|ЄС та Німеччина надають 18 млн євро до Фонду енергоефективності України
|Кабмін погодив залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї - Шмигаль
Бізнес
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту
|Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями