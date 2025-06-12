Світовий банк буде інакше рахувати бідність — в Україні бідняками вважатимуться майже 9 мільйонів громадян

Світовий банк вніс зміни в методику підрахунку кількості населення, що перебуває за межею бідності. В Україні, яку Світовий банк відніс до країн з доходами, вищими за середні, межею бідності вважається зарплата в розмірі 8,30 доларів на день.

Про це повідомляється в блозі Світового банку.

Відтепер для країн з низьким рівнем доходів межа бідності становить 3 долари на день замість 2,15 долара. Для країн з доходами, нижчими за середні, бідною вважається людина, що в день витрачає до 4,20 доларів замість 3,65 долара в попередній методиці. Для країн з доходами, вищими за середні, межа бідності тепер - 8,30 доларів на день, а не 6,85 долара.

Це підвищення пов'язане з глобальною інфляцією та зміною купівельної спроможності американського долара, у якому Світовий банк обліковує статистичні дані.

Україну Світовий банк ще в липні 2024 року зарахував до країн з доходами, вищими за середні, а тому межа бідності для розрахунків щодо України становить 8,30 доларів на день. Якщо перевести в гривні, то йдеться про 345,28 гривні на день або 10 358,4 гривні на місяць.

Наразі середній розмір місячної пенсії від Пенсійного фонду в Україні становить 5789,05 гривень, а середня зарплата - 23 460 гривень. Тож середньостатистичний український пенсіонер живе за межею бідності, відповідно до класифікації Світового банку.

За даними системи Опендатабот, 3,9% українських пенсіонерів отримують пенсію в розмірі 2001-3000 гривень, 32,3% - в розмірі 3001-4000 гривень, 20,4% - в розмірі 4001-5000 гривень, 28,9% - в розмірі 5001-10 000 гривень, 14,5% - понад 10 000 гривень.

Загалом в Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів. Отож, щонайменше 8,8 мільйона пенсіонерів живуть за межею бідності.

У 2024 році Світовий банк підрахував, що в Україні близько третини населення - 29% або 9 мільйонів громадян - живуть у бідності. Порівняно з 2020 роком ця цифра зросла на 1,8 мільйона громадян.

В Європі схожий показник має Косово (25%). Україна має більший показник бідності, аніж, наприклад, Гватемала, Марокко, Бангладеш, Індія, Шрі-Ланка, Узбекистан та Киргизія.