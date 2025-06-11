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Уряд спростив закупівлі безпілотників та РЕБів в українських виробників
17:45 11.06.2025 |
Кабінет міністрів спростив процедуру приймання безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Внесено зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин», - ідеться в повідомленні.
Змінами передбачено, що приймання безпілотних систем і засобів РЕБ може здійснюватися без залучення представництв державного замовника. Підставою для такого приймання є наданий виконавцем державного контракту (договору) сертифікат якості на кожну одиницю товару, що гарантує заявлені виробником параметри і характеристики, якість, безпечність та технічний стан продукції.
Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у сертифікаті якості, несе виконавець державного контракту.
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