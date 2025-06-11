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В Україні запустять онлайн-кабінет підприємця. Він працюватиме на платформі «Дія.Бізнес»
16:52 11.06.2025 |
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення Онлайн-кабінету підприємця, який працюватиме на платформі "Дія.Бізнес".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу", - додав він.
Як додав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, підприємців буде забезпечено персоналізованими програмами підтримки та розвитку, що міститимуть практичні рекомендації для ведення, активного розвитку та масштабування бізнесу.
Водночас деталей щодо запуску такого онлайн-кабінету ще немає.
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