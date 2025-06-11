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АНАЛІТИКА

«єВідновлення»: На програму виділили ще 3,5 мільярда гривень

16:32 11.06.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додатково 3,5 млрд грн на програму "єВідновлення".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 червня.

Як розовів прем'єр, за ці кошти буде видано ще понад 2 тис. житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин.

Також Шмигаль розповів, що завдяки державній програмі "єВідновлення" вже понад 100 тис. українських родин отримали кошти на ремонт, відбудову чи нове житло. Зокрема, видано 18 тис. сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого.

Раніше повідомлялося, що обсяг потреб у повному або частковому відновленні житлової інфраструктури України перевищує $83,7 млрд. Найбільшу частку цих потреб становить багатоквартирний житловий фонд, і значна частина зруйнованих будинків - це забудова радянського типу, що вже до війни потребувала модернізації або реновації.

У держбюджеті України на 2025 рік на виплату відшкодування за пошкоджене житло за програмою "єВідновлення" передбачено 1 млрд грн.

Наприкінці березня в "Дії" розширили послуги сервісу "єВідновлення". Так, з'явилася можливість подавати заявку на отримання компенсації для відбудови на власній ділянці.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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