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Кабмін спростив закупівлі дронів та засобів РЕБ для військових частин
15:53 11.06.2025 |
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 11 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Передбачено, що приймання безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня може здійснюватися без залучення представництв державного замовника", - пояснив Мельничук.
Він уточнив, що підставою для такого приймання буде наданий виконавцем державного контракту (договору) сертифікат якості на кожну одиницю товару, що гарантує заявлені виробником параметри і характеристики, якість, безпечність та технічний стан продукції, що підтверджено проведеними самим виробником випробуваннями.
Водночас змінами до Порядку встановлено, що виконавець державного контракту несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у сертифікаті якості.
Як повідомлялося, раніше держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони відмовилося розкрити статистичні дані про ефективність закупівель дронів для ЗСУ. Водночас вартість укладених ним договорів зросла втричі і становила від початку року понад 75 мільярдів гривень.
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