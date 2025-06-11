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Кабмін спростив закупівлі дронів та засобів РЕБ для військових частин

15:53 11.06.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 11 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передбачено, що приймання безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня може здійснюватися без залучення представництв державного замовника", - пояснив Мельничук.

Він уточнив, що підставою для такого приймання буде наданий виконавцем державного контракту (договору) сертифікат якості на кожну одиницю товару, що гарантує заявлені виробником параметри і характеристики, якість, безпечність та технічний стан продукції, що підтверджено проведеними самим виробником випробуваннями.

Водночас змінами до Порядку встановлено, що виконавець державного контракту несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у сертифікаті якості.

Як повідомлялося, раніше держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони відмовилося розкрити статистичні дані про ефективність закупівель дронів для ЗСУ. Водночас вартість укладених ним договорів зросла втричі і становила від початку року понад 75 мільярдів гривень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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