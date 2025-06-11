Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

EBA закликала владу захистити українських промисловців від екомита СВАМ

12:56 11.06.2025 |

Економіка

 

Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації висловив вдячність Комітету ВР з питань економічного розвитку за те, що вони підтримали український бізнес у зв'язку з впровадженням механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). Та закликали владу консолідуватися для того, щоб відстрочити запровадження цього податку для України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EBA.

"Ми сподіваємося на подальшу консолідовану роботу бізнесу, парламенту та уряду для захисту інтересів української економіки та ефективної інтеграції до європейського кліматичного регулювання з урахуванням реалій воєнного часу", - наголосили в Асоціації.

Там також підкреслили, що бізнес високо цінує позицію народних депутатів, яка враховує складні умови функціонування української промисловості в умовах повномасштабної війни, а також необхідність забезпечення конкурентоспроможності українських експортерів на ринку ЄС.

Відтермінування дії CBAM для України

Нещодавно парламентський комітет закликав Кабмін ініціювати перед Європейською Комісією відтермінування дії CBAM для України. Зокрема, парламентарі пропонують, щоб таке відтермінування застосовувалося на період до завершення війни та ще на п'ять років після її закінчення.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через яке Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема - відстрочення запровадження цього мита для українських виробників на період війни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1315  0,01 0,03 41,7185  0,00 0,00
EUR 47,1107  0,04 0,09 47,7841  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,13 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес