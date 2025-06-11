Кількість активних касових апаратів зросла втричі – Гетманцев

За березень-травень 2025 року кількість активних РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) збільшилась втричі порівняно з попередніми періодами, або близько на 20 тис. РРО/ПРРО.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Завдяки діджиталізації процесів в податкових органах, проведенню роз'яснювальної методологічної роботи серед платників податків, новій формі чеку, та, безперечно, і, в першу чергу, свідомості кожного платника податків, у травні 2025 року маємо дуже позитивні результати", - написав він у Telegram.

За його даними, середньоденна сума виторгів у травні 2025 році склала 15,3 млрд грн, що більше попереднього місяця на 0,5 млрд грн або на 3,4% та більше травня 2024 р. на 3,7 млрд грн або на 31.9%.

Середньодобова кількість чеків у травні склала 28,9 млн, що більше квітня 2025р на 0,6 млн або 2,1 % та більше травня 2024р на 2,6 млн або 9,9 %.

"Складна реформа, яка була проведена в 2019 році, дає свої результати - відбілювання ринку, ріст надходжень, можливість фінансування соціальних програм", - написав Гетманцев.

"Фіскалізація виторгів дорівнює детінізації та росту надходжень до бюджету", - додав він.