Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість активних касових апаратів зросла втричі – Гетманцев

12:13 11.06.2025 |

Економіка

 

За березень-травень 2025 року кількість активних РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) збільшилась втричі порівняно з попередніми періодами, або близько на 20 тис. РРО/ПРРО.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Завдяки діджиталізації процесів в податкових органах, проведенню роз'яснювальної методологічної роботи серед платників податків, новій формі чеку, та, безперечно, і, в першу чергу, свідомості кожного платника податків, у травні 2025 року маємо дуже позитивні результати", - написав він у Telegram.

За його даними, середньоденна сума виторгів у травні 2025 році склала 15,3 млрд грн, що більше попереднього місяця на 0,5 млрд грн або на 3,4% та більше травня 2024 р. на 3,7 млрд грн або на 31.9%.

Середньодобова кількість чеків у травні склала 28,9 млн, що більше квітня 2025р на 0,6 млн або 2,1 % та більше травня 2024р на 2,6 млн або 9,9 %.

"Складна реформа, яка була проведена в 2019 році, дає свої результати - відбілювання ринку, ріст надходжень, можливість фінансування соціальних програм", - написав Гетманцев.

"Фіскалізація виторгів дорівнює детінізації та росту надходжень до бюджету", - додав він.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1315  0,01 0,03 41,7185  0,00 0,00
EUR 47,1107  0,04 0,09 47,7841  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,13 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес