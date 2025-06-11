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ФОПи заборгували понад 13 мільярдів гривень податків. За три роки війни борг зріс удвічі
10:56 11.06.2025 |
Станом на травень 2025 року 1,29 млн фізосіб-підприємців мають податкові борги перед державою на понад 13 млрд грн. Від початку повномасштабної війни боржників побільшало удвічі.
Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані Державної податкової служби.
Зазначається, що ще у лютому 2022 року було 670 тис. боржників серед ФОПів. Найбільше нових боржників з'явилось у перший рік повномасштабної війни. Тоді кількість підприємців, що заборгували податки, зросла в 1,6 раза. Сплеск припав на березень: +31% за місяць.
Вже наступного року підприємці адаптувалися до нових реалій та приріст сповільнився до 4% за рік. Утім, вже у 2024-му ситуація знову погіршилася, й нових боржників за рік побільшало на 16%.
На початку 2025 року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами - +3,3%. Втім протягом наступних місяців ФОПи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст становив вже 2% або 24 275 підприємців.
Із початку повномасштабної війни загальний податковий борг ФОПів побільшав майже удвічі - на близько 6 млрд грн.
30 млн грн з цих боргів припадають на ФОПів-платників єдиного податку 1 та 2 групи, які були мобілізованими. Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору. Варто зауважити, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.
Від початку повномасштабної війни перевірити податковий борг ФОП неможливо, адже Податкова служба закрила ці дані, вважаючи їх критичними.
Раніше стало відомо, що впродовж січня-квітня 2025 року в Україні відкрилося 81 928 фізосіб-підприємців, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас припинили свою діяльність 119 895 підприємців - на 44% більше, ніж торік.
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