Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оборонні підприємства в Україні цьогоріч уже отримали пільгових кредитів на понад 1,5 мільярда

10:33 11.06.2025 |

Економіка

 

В Україні з початку цього року видано вже 29 пільгових кредитів підприємствам оборонно-промислового комплексу на загальну суму 1,57 млрд грн.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"За кредитами звертаються переважно виробники defense tech та боєприпасів. Ще понад 80 заявок від оборонних підприємств - на різних стадіях розгляду", - розповів Сметанін.

Він зазначив, що станом на сьогодні доступні кредити для українських виробників ОПК видають чотири банки: "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "МТБ Банк" і ПУМБ.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.

На початку червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Кабінет Міністрів України найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв'язку з новими потребами Збройних Сил.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1315  0,01 0,03 41,7185  0,00 0,00
EUR 47,1107  0,04 0,09 47,7841  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,13 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес