Фінансові новини
- |
- 11.06.25
- |
- 14:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оборонні підприємства в Україні цьогоріч уже отримали пільгових кредитів на понад 1,5 мільярда
10:33 11.06.2025 |
В Україні з початку цього року видано вже 29 пільгових кредитів підприємствам оборонно-промислового комплексу на загальну суму 1,57 млрд грн.
Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
"За кредитами звертаються переважно виробники defense tech та боєприпасів. Ще понад 80 заявок від оборонних підприємств - на різних стадіях розгляду", - розповів Сметанін.
Він зазначив, що станом на сьогодні доступні кредити для українських виробників ОПК видають чотири банки: "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "МТБ Банк" і ПУМБ.
Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.
На початку червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Кабінет Міністрів України найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв'язку з новими потребами Збройних Сил.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Експорт зерна у 2024/2025МР перевищив 39 млн тонн - Мінагрополітики
|Енергосистема потребує 2,2 ГВт маневрової генерації - Укренерго
|Видатки на оборону зросли майже до 75% бюджету України, - Рахункова палата
|Україна втратила важливі ринки пшениці, поступившись російській
|Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава «Укренерго»
|EBA закликала владу захистити українських промисловців від екомита СВАМ
Бізнес
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту
|Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями
|Apple представила iOS 26 з новим дизайном і функціями Apple Intelligence
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою