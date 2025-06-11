У травні на аукціонах Української універсальної біржі продано необробленої деревини на 7,47 млрд грн

Ліцензована Українська універсальна біржа займає передові місця щодо об'ємів реалізації необробленої деревини. У травні поточного року на електронному торговельному майданчику було продано 2,19 млн куб. м круглих лісоматеріалів. Загальна вартість сировини склала 7,47 млрд грн. Всього відбулось 778 торгів деревиною у яких взяли участь 59 продавців, 994 покупці стали переможцями. Додатковий дохід лісових господарств склав 1,51 млрд грн.

Найбільше необробленої деревини реалізовано у Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Волинській та Сумській областях.

Попит мали такі породи: сосна (54,6% у загальній структурі продажів), твердолистяні (13,19%), дуб (9,52%), вільха (6,38%) та береза (4,09%).

Індекси середньозважених цін на круглі лісоматеріали:

* Сосна - 4 072,52 грн м3;

* Вільха - 7 544,84 грн м3;

* Дуб - 30 158,07 грн м3;

* Береза - 7 301,69 грн м3;

* Бук - 4 632,67 м3;

* Ялиця - 3 703,01 грн м3;

* Ялина - 3 853,33 грн м3;

* Ясен - 7 937,83 грн м3.

Індекси середньозважених цін на деревину дров'яну:

* Деревина дров'яна промислового використання - 1 590,50 грн м3;

* Деревина дров'яна непромислового використання 1 група - 1 345,66 грн м3;

* Деревина дров'яна непромислового використання 2 група - 1 204,31 грн м3;

* Деревина дров'яна непромислового використання 3 група - 1 101,16 грн м3.

«Головні принципи Української універсальної біржі - це відкритість та прозорість. Торги на нашому електронному торговельному майданчику доступні кожному, вони завжди конкурентні, а отже ціна на сировину формується за ринковим принципом попиту та пропозиції і є справжньою та справедливою. На торговій платформі УУБ кожен продавець може вигідно продати свій товар та мати прибуток, а покупець придбати необхідний йому ресурс», - розповів Сергій Гладкий, директор ТОВ «УУБ».