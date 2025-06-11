Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У травні на аукціонах Української універсальної біржі продано необробленої деревини на 7,47 млрд грн

17:36 10.06.2025 |

Економіка

У травні на аукціонах Української універсальної біржі продано необробленої деревини на 7,47 млрд грн

 

Ліцензована Українська універсальна біржа займає передові місця щодо об'ємів реалізації необробленої деревини. У травні поточного року на електронному торговельному майданчику було продано 2,19 млн куб. м круглих лісоматеріалів. Загальна вартість сировини склала 7,47 млрд грн. Всього відбулось 778 торгів деревиною у яких взяли участь 59 продавців, 994 покупці стали переможцями. Додатковий дохід лісових господарств склав 1,51 млрд грн.

Найбільше необробленої деревини реалізовано у Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Волинській та Сумській областях.

Попит мали такі породи: сосна (54,6% у загальній структурі продажів), твердолистяні (13,19%), дуб (9,52%), вільха (6,38%) та береза (4,09%).

Індекси середньозважених цін на круглі лісоматеріали:

* Сосна - 4 072,52 грн м3;
* Вільха - 7 544,84 грн м3;
* Дуб - 30 158,07 грн м3;
* Береза - 7 301,69 грн м3;
* Бук - 4 632,67 м3;
* Ялиця - 3 703,01 грн м3;
* Ялина - 3 853,33 грн м3;
* Ясен - 7 937,83 грн м3.

Індекси середньозважених цін на деревину дров'яну:

* Деревина дров'яна промислового використання - 1 590,50 грн м3;
* Деревина дров'яна непромислового використання 1 група - 1 345,66 грн м3;
* Деревина дров'яна непромислового використання 2 група - 1 204,31 грн м3;
* Деревина дров'яна непромислового використання 3 група - 1 101,16 грн м3.

«Головні принципи Української універсальної біржі - це відкритість та прозорість. Торги на нашому електронному торговельному майданчику доступні кожному, вони завжди конкурентні, а отже ціна на сировину формується за ринковим принципом попиту та пропозиції і є справжньою та справедливою. На торговій платформі УУБ кожен продавець може вигідно продати свій товар та мати прибуток, а покупець придбати необхідний йому ресурс», - розповів Сергій Гладкий, директор ТОВ «УУБ».

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,07 0,17 41,7204  0,08 0,19
EUR 47,0700  0,07 0,15 47,7500  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,06 0,14 41,5950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес