Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в квітні зросли на 6,2% - Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в квітні 2025 року зросли на 6,2% порівняно з квітнем 2024 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у квітні-2025 до квітня-2024 ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві зростання становило 7,6%, у нежитловому - 6,5%, в інженерному - 5,4%. Водночас порівняно з березнем поточного року ціни зросли в житловому будівництві - на 0,8%, тоді як у нежитловому залишилися без змін, а в інженерному знизилися на 0,2%.

У квітні-2025 до грудня-2024 ціни на будмонтажроботи зросли на 2,1%, тоді як за підсумками чотирьох місяців 2025 року ціни на будівництво зросли на 6,6% порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

Як повідомлялося, у 2024 році ціни на будівельно-монтажні роботи збільшилися на 7,9% порівняно з попереднім роком, а у 2023-му - виросли на 15,8% до 2022 року.

Держстат вказав, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.