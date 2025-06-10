Інфляція в Україні у травні-2025 виросла до 1,3%, у річному вимірі до 15,9% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок на сайті.

Статвідомство нагадало, що у травні 2024 року зростання цін становило 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 15,9% з 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

Зазначається, що у травні-2025 базова інфляція збільшилася не так суттєво – до 0,5% з 0,4% у квітні та 1,4% у березні. Однак з урахуванням того, що у травні-2024 вона становила 0,3%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,3% порівняно з 12,1% за підсумками квітня та 12,4% за підсумками березня.

Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3–0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8–0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,9%, зокрема взуття – на 2,4%, одяг – на 1,5%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

Як повідомлялось, інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.

НБУ у квітні вдруге цьогоріч погіршив прогноз інфляції на 2025 рік – тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році. Регулятор очікував, що за підсумками другого кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього – до 12,3%, тоді як базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.

Минулого тижня Нацбанк заявив, що інфляція в Україні у травні 2025, ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила прогнозну траєкторію регулятора, зокрема через сезонні чинники та зростання виробничих витрат бізнесу.

Збільшення базової інфляції у травні, після уповільнення у квітні, Нацбанк пояснив стійким попитом та зростанням витрат бізнесу, зокрема на зарплати.

"Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%", - заявив Нацбанк.



Споживчі ціни у травні 2025р., %*

травень 2025 до квітня 2025 травень 2025 до грудня 2024 травень 2025 до травня 2024 січень-травень 2025 до січня-травня 2024 Індекс споживчих цін 1,3 5,6 15,9 14,4 Продукти харчування та безалкогольні напої 2,8 9,0 22,1 17,7 Продукти харчування 2,9 9,0 22,2 17,7 Хліб та хлібопродукти 0,7 5,1 18,8 17,8 Хліб 1,2 6,5 22,3 21,3 Макаронні вироби 1,0 3,5 13,0 11,4 М'ясо та м'ясопродукти 5,4 12,5 18,2 10,3 Риба та рибопродукти 1.4 5.3 13.3 12.5 Молоко -0.7 2.0 20.9 19.3 Сир та м'який сир (сир) 0.6 4.4 18.0 17.7 Яйця -8.7 -15.8 86.0 32.5 Масло вершкове -0.8 2.6 28.5 31.3 Олія соняшникова 0.4 9.0 35.4 32.4 Фрукти 17.6 39.1 33.5 20.9 Овочі 1.2 10.4 35.7 33.4 Цукор 0.7 2.2 12.4 7.6 Безалкогольні напої 1.8 8.6 19.7 17.1 Алкогольні напої. тютюнові вироби 1.4 7.7 18.3 16.3 Одяг та взуття -1.9 1.9 -4.8 -4.2 Одяг -1.5 1.2 -4.7 -4.4 Взуття -2.4 2.9 -4.8 -4.3 Житло. вода. електроенергія. газ тощо 0.1 1.3 20.1 19.8 Утримання та ремонт житла 0.4 2.0 3.2 3.5 Водопостачання 0.0 0.7 0.7 0.7 Прибирання сміття 0.3 1.9 10.5 10.4 Каналізація 0.0 0.6 0.6 0.6 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.0 10.3 17.9 15.2 Електроенергія 0.0 0.0 63.6 63.6 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода. опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла 0.4 0.7 2.4 2.1 Охорона здоров'я 0.6 5.2 13.1 13.9 Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання 0.5 5.2 13.2 14.6 Амбулаторні послуги 0.9 5.8 15.7 15.7 Транспорт -0.1 1.8 5.8 8.7 Пальне та олії -1.3 -1.3 1.2 8.0 Транспортні послуги 0.4 6.4 13.8 13.1 Пасажирський залізничний транспорт -0.7 4.1 5.5 4.7 Пасажирський автодорожній транспорт 0.5 6.7 14.2 13.6 Зв'язок 0.0 9.4 18.5 18.9 Відпочинок та культура -0.3 0.1 1.2 1.0 Освіта 0.1 1.0 12.1 12.1 Ресторани та готелі 1.5 5.9 15.2 14.2 Різні товари та послуги 0.5 0.9 11.9 11.5

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.