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Інфляція в Україні у травні-2025 виросла до 1,3%, у річному вимірі до 15,9% - Держстат
15:57 10.06.2025 |
Зростання споживчих цін в Україні у травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок на сайті.
Статвідомство нагадало, що у травні 2024 року зростання цін становило 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 15,9% з 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.
Зазначається, що у травні-2025 базова інфляція збільшилася не так суттєво – до 0,5% з 0,4% у квітні та 1,4% у березні. Однак з урахуванням того, що у травні-2024 вона становила 0,3%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,3% порівняно з 12,1% за підсумками квітня та 12,4% за підсумками березня.
Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3–0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8–0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.
Одяг і взуття подешевшали на 1,9%, зокрема взуття – на 2,4%, одяг – на 1,5%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.
Як повідомлялось, інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.
НБУ у квітні вдруге цьогоріч погіршив прогноз інфляції на 2025 рік – тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році. Регулятор очікував, що за підсумками другого кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього – до 12,3%, тоді як базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.
Минулого тижня Нацбанк заявив, що інфляція в Україні у травні 2025, ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила прогнозну траєкторію регулятора, зокрема через сезонні чинники та зростання виробничих витрат бізнесу.
Збільшення базової інфляції у травні, після уповільнення у квітні, Нацбанк пояснив стійким попитом та зростанням витрат бізнесу, зокрема на зарплати.
"Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%", - заявив Нацбанк.
Споживчі ціни у травні 2025р., %*
|травень 2025 до квітня 2025
|травень 2025 до грудня 2024
|травень 2025 до травня 2024
|січень-травень 2025 до січня-травня 2024
|Індекс споживчих цін
|1,3
|5,6
|15,9
|14,4
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|2,8
|9,0
|22,1
|17,7
|Продукти харчування
|2,9
|9,0
|22,2
|17,7
|Хліб та хлібопродукти
|0,7
|5,1
|18,8
|17,8
|Хліб
|1,2
|6,5
|22,3
|21,3
|Макаронні вироби
|1,0
|3,5
|13,0
|11,4
|М'ясо та м'ясопродукти
|5,4
|12,5
|18,2
|10,3
|Риба та рибопродукти
|1.4
|5.3
|13.3
|12.5
|Молоко
|-0.7
|2.0
|20.9
|19.3
|Сир та м'який сир (сир)
|0.6
|4.4
|18.0
|17.7
|Яйця
|-8.7
|-15.8
|86.0
|32.5
|Масло вершкове
|-0.8
|2.6
|28.5
|31.3
|Олія соняшникова
|0.4
|9.0
|35.4
|32.4
|Фрукти
|17.6
|39.1
|33.5
|20.9
|Овочі
|1.2
|10.4
|35.7
|33.4
|Цукор
|0.7
|2.2
|12.4
|7.6
|Безалкогольні напої
|1.8
|8.6
|19.7
|17.1
|Алкогольні напої. тютюнові вироби
|1.4
|7.7
|18.3
|16.3
|Одяг та взуття
|-1.9
|1.9
|-4.8
|-4.2
|Одяг
|-1.5
|1.2
|-4.7
|-4.4
|Взуття
|-2.4
|2.9
|-4.8
|-4.3
|Житло. вода. електроенергія. газ тощо
|0.1
|1.3
|20.1
|19.8
|Утримання та ремонт житла
|0.4
|2.0
|3.2
|3.5
|Водопостачання
|0.0
|0.7
|0.7
|0.7
|Прибирання сміття
|0.3
|1.9
|10.5
|10.4
|Каналізація
|0.0
|0.6
|0.6
|0.6
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.0
|10.3
|17.9
|15.2
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|63.6
|63.6
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода. опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
|0.4
|0.7
|2.4
|2.1
|Охорона здоров'я
|0.6
|5.2
|13.1
|13.9
|Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
|0.5
|5.2
|13.2
|14.6
|Амбулаторні послуги
|0.9
|5.8
|15.7
|15.7
|Транспорт
|-0.1
|1.8
|5.8
|8.7
|Пальне та олії
|-1.3
|-1.3
|1.2
|8.0
|Транспортні послуги
|0.4
|6.4
|13.8
|13.1
|Пасажирський залізничний транспорт
|-0.7
|4.1
|5.5
|4.7
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.5
|6.7
|14.2
|13.6
|Зв'язок
|0.0
|9.4
|18.5
|18.9
|Відпочинок та культура
|-0.3
|0.1
|1.2
|1.0
|Освіта
|0.1
|1.0
|12.1
|12.1
|Ресторани та готелі
|1.5
|5.9
|15.2
|14.2
|Різні товари та послуги
|0.5
|0.9
|11.9
|11.5
* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
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